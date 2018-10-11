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موعد مباراة الزمالك ضد منية سمنود في كأس مصر والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:55 ص
موعد مباراة الزمالك ضد منية سمنود في كأس مصر والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 
يدخل فريق الزمالك، بقيادة كريستيان جروس، مباراة سهلة نسبيا ضد منية سمنود، يوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الزمالك مع منية سمنود في كأس مصر على استاد بتروسبورت، يوم الخميس والموافق 11 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ويسعى منية لعمل مفاجأة كبيرة والتغلب على الزمالك والصعود لدور الستة عشر من البطولة مستفيدا من كمية الإصابات التي ضربت القلعة البيضاء والغيابات التي يعاني منها.

وكان المارد الأبيض قد فاز بنتيجة 2-1 ضد الهلال السعودي، في منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري السعودي.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع منية سمنود في دور 32 من كأس مصر مباشرةً عبر قناتي "ON Sport HD" و"النيل للرياضة".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة منية سمنود والزمالك عبر موقع الفجر الرياضي.
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