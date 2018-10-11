عاجل.. تجديد حبس أمل فتحي صاحبة الفيديو المسىء لمصر 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهره الدائرة الجديدة 29 إرهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس أمل فتحي الناشطة عضوة بـ6 إبريل بطلة فيديو سب مصر 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا لاتهامها بالانضمام إلى جماعة محظورة.









صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.









وأثناء نظر تجديد المتهمة أمل فتحي بغرفة المداولة انهارت باكية أمام هيئة المحكمة، وأدعت دفاعها بأن المتهمة تعاني من مرض نفسي ولا تعي ما تقوله .









ويذكر أن أمل فتحي تم ضبطها تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا، بناءا على محضر تحريات قطاع الأمن الوطني في القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا لسنة 2018 تحركات العناصر الأثارية والإخوانية لإفشال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة وتقلب الرأي العام.







