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"dmc" ترعى حفل جوائز السينما العربية في نسخته الثالثة بـ"أوبرا مصر"

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
dmc ترعى حفل جوائز السينما العربية في نسخته الثالثة بـأوبرا مصر
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الفجر الفني
 
ينطلق حفل توزيع جوائز السينما العربية، في نسخته الثالثة، غدًا الجمعة، حيث سيُقام على مسرح "أوبرا مصر" بجامعة مصر، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وبرعاية قناة "dmc".

وأسندت إدارة القناة، تغطية الحفل التي ستنطلق على الهواء مباشرة، إلى الإعلاميات جاسمين طه زكي وسالي شاهين، مُقدمات برنامج "السفيرة عزيزة"، والإعلامية جومانا ماهر، وحسام رضا، مُقدم فقرة "الباشمراسل" ببرنامج "8 الصبح".

تبدأ تغطية الحفل، بإجراء لقاءات مع الفنانين الحضور، على "الريد كاربت"، بجانب فقرة ساخرة يُقدمها حسام رضا، ويعقب ذلك نقل حفل الجوائز.
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