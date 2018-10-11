المؤشرات الخليجية تتراجع بمستهل التعاملات متأثرة بهبوط الأسهم الأمريكية

تراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية بشكل حاد في مستهل تعاملات اليوم الخميس؛ متأثرة بالهبوط العنيف للأسهم الأمريكية التي سجلت أسوأ أداء يومي منذ فبراير الماضي. إضافة للأسهم الأوروبية التي تراجعت بشكل حاد أيضاً بقيادة الخسائر في قطاعي التكنولوجيا بعد تحذيرات صندوق النقد القوية بشأن تضخم أسعار الأسهم والاقتصاد العالمي.





وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش هبط المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" بنسبه تتجاوز 2.5% مع هبوط أسهم كبرى وفي صدارتها سهم "سابك" 5.8%، والراجحي بنسبة 2.6%.





وقال جمال عبدالحميد المحلل الفني بأسواق المالإن الهبوط الحاد للأسهم الأمريكية أثر نفسياً على المستثمرين الأجانب ودفعهم للبيع وسيطر عليهم الحذر والقلق.





وأشار إلى أن تلك العلامات بدت واضحه في السوق الإماراتي الذي تحبذه الأجانب بالمنطقة، وأشار إلى أن هبوط الأسواق العالمية سيكون مؤقتاً في وصولها لمستويات متضخمة فنياً.





وفي تلك الساعة هبط مؤشر سوق دبي المالي أيضاً بنسبة 1.24% مع تراجع سهم إعمار العقارية 2% والإمارات دبي الوطني 1.9% "والسهمان يمثلان أكبر وزن نسبي بين الأسهم بالمؤشر العام.





وتهاوى أيضاً مؤشر سوق أبوظبي المالي في ذات التوقيت بنسبة تصل إلى 1.23% مع تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 2.33%، وأبوظبي التجاري 2.25%، إضافة إلى هبوط أبوظبي الأول 2.03%.





ولفت إلى أن أغلب المحافظ ستتجه اليوم للتحفيف من مراكزها بالأسهم تخوفاً من الإغلاقات الأسبوعية التي ينتظرها مستثمرو العالم لتلك الأسهم الأمريكية والأوروبية في ظل تصاعد خسائرها.





وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.9% مع انخفاض سهمي ناقلات وصناعات قطر بنسبة 1.84% للأول و1.52% للثاني. كما هبط المؤشر العام بالبورصة الكويتية بنسبة 0.61% مع هبوط أسهم قيادية في مقدمتها سهم صناعات بنسبة 1.91%، وسهم زين بنسبة 1.29%.





وتراجع في تلك الساعة أيضاً مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.16% مع هبوط أسهم الأنوار للسيراميك بنسبة 4.49%، وعمان للاستثمارات 2.06%.





وكانت التراجعات أقل حدة بالبورصة البحرينية التي لم يشهد مؤشرها الرئيسي إلا تراجعاً بنسبة 0.06% مع انخفاض سهم جي إف إتش بنسبة 1.37%.





يشار إلى أن التراجع خيم على أغلب البورصات الخليجية بختام تعاملات أمس الأربعاء، وسط ارتفاع لبورصتي قطر ودبي بنسبة 1.26%، و1.18% على التوالي.





ولتهدئة الوضع، قال مسؤول في البيت الأبيض في بيان له مساء أمس إن ما يحدث بالأسهم الأمريكية تصحيح للأسعار المتصاعدة. مشيراً إلى أنه أمر صحي وسيمر على الأرجح، مؤكداً أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قوياً؛ وفقاً لقناة العربية.





ويأتي هبوط الأسواق الخليجية اليوم، بعد تصاعد نبرة التحذير من قبل صندوق النقد الدولي الذي قال مؤخراً إن المستثمرين يتجاهلون خطر احتمالية تشديد الأوضاع المالية بشكل حاد؛ ما قد يدفع لوقوع صدمة في الاقتصاد العالمي.





وقال صندوق النقد في تقرير الاستقرار المالي العالمي، إن تقييم الأصول يبدو مرتفعاً نسبياً في بعض الأسواق وخاصة في الولايات المتحدة، كما أقدم الصندوق وفقاً لتقريره على خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.7% مقارنة بــ3.9% في التوقعات السابقة.





وفي الأسبوع الماضي وجه الصندوق تحذيراً من المخاطر التجارية العالمية وتلميحاً بخفض تقديرات النمو حيث أكد الصندوق على أن الحمائية التجارية ومستويات الديون المرتفعة قد تتسبب في تباطؤ الاقتصاد



