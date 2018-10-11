القنوات الناقلة لمباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات كأس أمم أفريقيا ومشاهدة البث المباشر





يخوض منتخب مصر مباراة قوية ضد سوازيلاند، وذلك يوم غدٍ الجمعة، وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





ويقام لقاء مصر ضد سوازيلاند على ملعب الإنتاج الحربي، وذلك يوم غدٍ الجمعة والموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.





وانتصر الفراعنة في الجولة الماضية على النيجر بسداسية نظيفة في مباراة شهدت الظهور الأول للفريق تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.





وفي الجهة الأخرى؛ خسر سوازيلاند من تونس بهدفين دون رد لذلك يسعى المنتخب لعمل مفاجأة وتعويض خسارته أمام نسور قرطاج من خلال الفوز على الفراعنة في عقر دارهم.





ويحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط، وبعده يأتي منتخبنا الوطني بثلاثة نقاط أما سوازيلاند والنيجر فكل منتخب لديه نقطة واحدة.





وستنقل مباراة مصر ضد سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2019، من خلال البث المباشر عبر فضائية "بي إن سبورت 3" الرياضية بصوت المعلق محمد الكواليني.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد سوازيلاند عبر موقع الفجر الرياضي.