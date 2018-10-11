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الأهلي يدرس إعادة إيهاب علي لمواجهة الإصابات

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
الأهلي يدرس إعادة إيهاب علي لمواجهة الإصابات
إيهاب علي
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عمرو مصطفى
 
يدرس مسؤولو النادي الأهلي إعادة الدكتور إيهاب علي إلى العمل في الجهاز الطبي بالفريق الأحمر.

ويرجع سبب تفكير الأهلي في إعادة إيهاب على لرئاسة الجهاز الطبي بالفريق الأول لكثرة الإصابات حالياً مع الدكتور خالد محمود وتأخر أكثر من لاعب في الشفاء والعودة للتدريبات من جديد، بالإضافة إلى التشخيص الخاطيء لمؤمن زكريا عقب مباراة الاتحاد السكندري في الدوري بخلع في الكتف ورغم ذلك دخل قائمة مباراة الترسانة في كأس مصر بدور الـ32.

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