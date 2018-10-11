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كيف يمكنك مشاهدة مباراة العراق ضد الأرجنتين في البطولة الدولية الرباعية؟

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
كيف يمكنك مشاهدة مباراة العراق ضد الأرجنتين في البطولة الدولية الرباعية؟
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منى العوضي
 
يلتقي منتخب العراق مع الأرجنتين، وذلك في إطار منافسات البطولة الدولية الرباعية الودية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، والمقرر إقامة ذلك اللقاء اليوم الخميس والموافق 11 أكتوبر.

وتقام مباراة العراق مع الأرجنتين على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة والعراق، والساعة 10:00 بتوقيت الإمارات.

وتعد تلك المواجهة قوية للغاية واختبار حقيقي لقوة لاعبي العراق الذين تنتظرهم بطولة أمم أسيا 2019 والمقرر إقامتها على الأراضي الإماراتية.

ويلتقي منتخب العراق في المباراة الثانية من الدورة الرباعية مع السعودية، وذلك يوم الإثنين والموافق 15 أكتوبر، وفي كأس أسيا يقع أسود الرافدين في المجموعة الرابعة مع منتخبات؛ فيتنام واليمن وإيران.

وستذاع مباراة العراق مع الأرجنتين من خلال البث المباشر والحي عبر فضائية "KSA SPORT1 HD" الرياضية السعودية الأولى بصوت المعلق المصري بلال علام.

تابع البث المباشر لمباراة الأرجنتين مع العراق في الدورة الرباعية المقامة في السعودية عبر موقع الفجر الرياضي.
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