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بث مباشر.. موعد مباراة العراق والأرجنتين في الدورة الرباعية والقناة الناقلة والمعلق

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
بث مباشر.. موعد مباراة العراق والأرجنتين في الدورة الرباعية والقناة الناقلة والمعلق
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منى العوضي
 
يخوض منتخب العراق مباراة قوية ضد الأرجنتين، مساء اليوم الخميس والموافق 11 أكتوبر، وذلك ضمن البطولة الدولية الرباعية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وستكون تلك المواجهة قوية للغاية واختبار حقيقي لقوة لاعبي بلاد الرافدين حيث سيواجهون نجوم التانجو مثل باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود، مباراة العراق مع الأرجنتين مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة والعراق.

وتضم الدورة الرباعية الودية منتخبات؛ العراق والأرجنتين والسعودية ويأتي ذلك في إطار استعداداتهم للبطولات الرسمية المقبلة مثل كأس أمم أسيا المقامة في الإمارات.

ويلتقي منتخب العراق مع السعودية في الدورة الرباعية، يوم الإثنين والموافق 15 أكتوبر، وفي كأس أسيا يقع أسود الرافدين في المجموعة الرابعة مع منتخبات؛ فيتنام واليمن وإيران.

وستنقل مباراة العراق مع الأرجنتين مباشرةً وحصريًا عبر فضائية "KSA SPORT1 HD" الرياضية السعودية بصوت المعلق بلال علام.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد العراق الودية عبر موقع الفجر الرياضي.
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