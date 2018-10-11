موعد مباراة كرواتيا ضد انجلترا ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره انجلترا، مساء يوم الجمعة، ويأتي ذلك في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية المستحدثة بدلا من المباريات الودية.





وتقام مباراة منتخب انجلترا مع كرواتيا، يوم الجمعة والموافق 12 أكتوبر، وستنطلق ضربة البداية في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة و8:45 بتوقيت القاهرة.





وتتكون بطولة دوري الأمم الأوروبية من 55 منتخب أوروبي، وقسمت على ثلاثة أدوار، وتم توزيع المنتخبات إلى 4 أقسام.





واشتمل القسم الأول على 12 منتخب من التصنيف الأول، وأطلق عليه الدوري "أ"، وهو عباراة عن 4 مجموعات كل مجموعة 3 فرق فقط.





واوقعت البطولة منتخب انجلترا في مجموعة نارية مع منتخبات كرواتيا واسبانيا، نظرا لقوة لمنتخبات المتواجدة في المجموعة.





وستذاع مواجهة انجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قنوات مثل "Eleven Sports 1" و"ESPN2" و"Sky Sports Football"، بالإضافة إلى "بي إن سبورت 2" الرياضية.





كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة انجلترا وكرواتيا عبر موقع الفجر الرياضي.