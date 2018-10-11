السيسي: خسائر إسرائيل الضخمة في حرب أكتوبر دفعتهم لقبول السلام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أحد أهم الأسباب التي دفعت إسرائيل للقبول بالسلام هو آسر ضحاياهم ومصابيهم وخسائرهم الضخمة في الحرب، فكانوا غير مستعدين لخوض تلك التجربة مرة أخرى.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إلى أن الخسائر المصرية والإسرائيلية لم تتكرر مرة أخرى منذ حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر حتى الآن.



