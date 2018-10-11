ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السيسي: خسائر إسرائيل الضخمة في حرب أكتوبر دفعتهم لقبول السلام

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
السيسي: خسائر إسرائيل الضخمة في حرب أكتوبر دفعتهم لقبول السلام
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أحد أهم الأسباب التي دفعت إسرائيل للقبول بالسلام هو آسر ضحاياهم ومصابيهم وخسائرهم الضخمة في الحرب، فكانوا غير مستعدين لخوض تلك التجربة مرة أخرى.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إلى أن الخسائر المصرية والإسرائيلية لم تتكرر مرة أخرى منذ حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر حتى الآن.

ويشهد الرئيس السيسي الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة تحت عنوان "أكتوبر.. تواصل الأجيال".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
x
15:00
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 12:20:00 PM