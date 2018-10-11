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مصرع 3 أشخاص فى زلزال جديد بأندونيسيا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:33 ص
مصرع 3 أشخاص فى زلزال جديد بأندونيسيا
زلزال جديد بأندونيسيا
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خاطر عبادة
 

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ زلزالا قوته 6 درجات بمقياس ريختر، ضرب جزيرتى جاوا وبالى فى أندونيسيا يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص فى جاوا، كما تسبب فى أضرار ببعض المبانى فى الوقت الذى تسبب فى ذعر بين السكان.

 

 

وقال سوتوبو بورو نوجر، المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث في اندونيسيا، إن الوفيات الثلاث في جاوة الشرقية وقعت بعد انهيار المباني بينما كان الناس نائمين.

 

وعانت اندونيسيا من زلزال قوي بلغت قوته 7.5 درجة وتسونامي الشهر الماضي في جزيرة سولاويزي أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص.

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