ميلر: انتقال جيمس يمنح أندية الشرق فرصة جديدة في NBA

قال ريجي ميلر، عضو قاعة المشاهير، إن انتقال ليبرون جيمس إلى لوس أنجليس ليكرز، سيمنح فرصة جديدة للحياة لأندية القسم الشرقي، والتي "أحبطها أفضل لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين"، لنحو عقد من الزمن.





وبعد بلوغ جيمس نهائي البطولة في آخر ثمانية مواسم، يمكن تفهم حالة الشعور بالراحة بين المتضررين في الشرق، بعد رحيل غريمهم إلى القسم الغربي الأكثر تنافسية.





وقال ميلر، الذي قضى مسيرته مع إنديانا بيسرز، ويعمل كمحلل للبطولة في محطة تي.إن.تي التلفزيونية "الوداع يا ليبرون، اغلق الباب خلفك، إنها حياة جديدة في القسم الشرقي، (جيمس) واصل ذلك وهو ما يفعله العظماء، إنهم يهيمنون".





وأصبح بوسطن سيلتيكس، الذي على الرغم من غياب أفضل لاعبين اثنين لديه كان على بعد انتصار واحد من التغلب على كليفلاند كافاليرز، بقيادة جيمس في نهائي الشرق في الموسم الماضي، هو الأقرب لتمثيل القسم في نهائي البطولة، في يونيو/ حزيران المقبل.





وسيواجه سيلتيكس منافسة قوية من تورونتو رابتورز، الذي عزز صفوفه بضم كواي ليونارد، الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة من قبل، وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بمجموعة المواهب التي يملكها.





كما سيكون بيسرز الذي خسر أمام كافاليرز في المباراة السابعة الحاسمة في الدور الأول للأدوار الإقصائية في الموسم الماضي، من بين المرشحين.





وقال ميلر "كان من المفترض أن يفوز إنديانا على كليفلاند في الموسم الماضي، لكنه فشل لأن العظماء يظهرون في وقت الشدائد، أعتقد أن انتقال كواي إلى تورونتو يمثل فرصة جديدة للحياة له وأيضا للفريق".





وفي أبرز انتقال في الفترة الصيفية وقع جيمس، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولة وهو يلعب في القسم الشرقي، عقدا لمدة أربع سنوات مع ليكرز، وستحيط به مجموعة من اللاعبين الشبان والمخضرمين.





وتسبب القرار في تغيير خريطة البطولة وفتح الباب أمام أندية القسم الشرقي، التي تستطيع النوم في سلام بعد التأكد من عدم وجود جيمس في طريقها إلى النهائي.





وأضاف ميلر "من الرائع أن ينتقل ليبرون إلى الغرب لأن هذا فتح الباب أمام ليس فقط أمام العديد من اللاعبين الشبان، بل الأندية والدماء الجديدة".





وتابع "أمر جديد وهو رؤية من سينافس على لقب القسم الشرقي".



