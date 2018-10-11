طرح برومو مسلسل "Chilling Adventures of Sabrina"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "Chilling Adventures of Sabrina" البرومو الدعائي الرسمي الخاص بالعمل وذلك تمهيدًا لانطلاق عرضه ابتداءً من يوم 26 أكتوبر الجاري.

المسلسل من تأليف روبرتو أجيري ساكاسا وتدور أحداثه حول إعادة تخيل أصل ومغامرات سابرينا الساحرة في سن المراهقة، فتسعى الأخيرة بطموح كبير إلى طرد الأرواح الشريرة، مما يضعها في مواجهة أمام شخصيتها المزدوجة، نصف ساحرة ونصف قاتلة، وفي الوقت الذي تقف فيه ضد قوى الشر التي تهددها، تجد نفسها بمواجهة أخرى مع أسرتها وضوء النهار.