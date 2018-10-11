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بالفيديو.. بورشة تجري اختبارات لسيارتها 911 في ألمانيا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:28 ص
بالفيديو.. بورشة تجري اختبارات لسيارتها 911 في ألمانيا
سيارة
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أجرت شركة "بورشه"، المتخصصة في صناعة السيارات اختبارات لسيارتها 911 في حلبة السباق الألمانية نوربرجرينج.

وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات جديدة تسمح باختيارات أكثر في المحرّكات، والتي تتضمّن لأول مرة محرّكًا هجينًا.

كما تعمل بورشه على إطلاق نسخة إنتاجية كهربائية من Mission E في عام 2020، كما ستحصل كل من بورشه 911 الجديدة وباناميرا على محرّكات هجينة لتحسين الأداء، تحتوى على فتحة شحن في الجناح الخلفي.

وتأتي بمحرّك هجين، فيما ظلت السيارات الرياضية متمسّكة بالمحرّكات التقليدية نظرًا لثقل وزن المحرّك الكهربائي.

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