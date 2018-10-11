بحضور 200 باحث.. مناقشة سبل تطوير معدل نجاح عمليات الإخصاب المساعد في قنا

صرح الدكتور احمد هاشم عبد اللاه، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بطب قنا، بأن الملتقى العلمي الأول لوحدة الإخصاب المساعد، بمستشفيات جامعة جنوب الوادي، الذي انعقد تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب بقنا، وناقش أكثر من 30 ورقة بحثية تخصصية حول سبل تطوير وزيادة معدل نجاح عمليات الاخصاب المساعد بحضور 200 استاذ وباحث من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.



وأوصى بعدة توصيات ومنها ضرورة علاج التهابات الحوض مبكرًا للمحافظة على قناة فالوب وللإبقاء على فرص الحمل كما اوصى بأهمية تشخيص وعلاج متلازمة تكيس المبيض المنتشرة بمصر واعتماد التوصيات الطبية الحديثة لمنظمات الاخصاب المساعد الدولية تشخيص وعلاج متلازمة تكيس المبيض المنتشرة بمصر، وأضاف الدكتور احمد هاشم ان من توصيات الملتقى أيضًا اعتماد التقدم المذهل في امكانية تجميد البويضات وأنشطة المبيض واستخدام الخلايا الجذعية لدي السيدات المصابات بأمراض سرطان المبيض حفاظًا على فرصهن في حدوث الحمل مستقبلا.



الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للمؤتمر ضمت كل من الدكتور عبد الناصر عبد الجابر والدكتور مصطفى خضري والدكتور محمد عبد الرحمن مدرسي التوليد وامراض النساء بطب قنا والمستشفى الجامعي والطبيب محمود سليمان المدرس المساعد بالقسم والطبيب أحمد موافي بوحدة الاخصاب المساعد بمستشفى قنا الجامعي.