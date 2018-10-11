حياة ليونيل ميسي في فرقة "سيرك الشمس"

قررت فرقة سيرك كندية شهيرة تقديم عرض جديد يتناول قصة حياة ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني.

وذكرت فرقة "سيرك دو سولاي" أو سيرك الشمس أن العرض الذي سيتم إنتاجه بالتعاون مع شركتي بوب آرت ميوزيك وسوني ميوزيك، سيطوف العالم في 2019 دون الكشف عن مواعيد وأماكن تلك الجولة.

ويأتي ذلك بعد أن ركز سيرك دو سولاي على تجسيد حياة فنانين في مجال الموسيقى والغناء مثل فرقة بيتلز ومايكل جاكسون.

وقال ميسي (31 عاما) في مقطع فيديو على موقع الفرقة على الإنترنت: "أشعر بحماس وإثارة أن سيرك دو سولاي سينظم عرضا يتناول قصة حياتي وشغفي بالرياضة وكرة القدم".

وأضاف: "يحب أفراد عائلتي عروض سيرك دو سولاي، لا يعتريني أي شك في أن هذا العرض سيثير إعجاب الناس كما هو الحال دائما".

ويعد ليونيل ميسي واحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وفاز مع برشلونة بجميع الألقاب الكبرى، على الرغم من أن مسيرته مع منتخب بلاده كانت أقل نجاحًا وغاب عنها تحقيق ألقاب كبيرة لبلاده رغم تأهل الأرجنتين إلى 4 مباريات نهائية منها نهائي كأس العالم في البرازيل في 2014.



