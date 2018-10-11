BMW تكشف عن محركات الفئة الثامنة.. تعرف عليها

كشفت بي إم دابليو عن محركات الفئة الثامنة الجديدة التي تعد من أبرز سيارات الشركة، وتأتي السيارة بمحركين، هم 6 سلندر سعة 3.0 لتر تيربو بقوة 335 حصان وفئة V8 سعة 4.4 لتر ثنائي التيربو بقوة 523 حصانا.





ونفى Carsten Groeber، نائب رئيس إدارة المنتجات بي إم دبليو، جميع الإشاعات التي كانت تدور حول وجود فئة بمحرك V12 وناقل حركة يدوي بقوة 601 حصان.



