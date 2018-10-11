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مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ
دهس مواطن - أرشيفية
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سمر بسيونى
 
لقت ربة منزل، مصرعها أسفل قطار بمدينة كفر الشيخ، في أثناء دفعها ابنتها لإنقذها من الموت، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بمصرع سيدة أسفل القطار القادم من محطة بيلا الى محطة كفر الشيخ، في أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة المنشأة.

وانتقل رجال قسم شرطة النقل والمواصلات، ومباحث قسم شرطة ثان كفر الشيخ، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفاة "س.ر.ا" 28 سنة ربة منزل، تقيم بمنطقة منشأة فؤاد البحرية فى مدينة كفر الشيخ، لقيت مصرعها أثناء إنقاذها ابنتها من الموت أسفل القطار، بعدما دفعتها من أمامه لحظة قدومه أثناء مرورهما بشريط السكة الحديد.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفاة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
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