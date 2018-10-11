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بالفيديو.. شاب يعتدي على فتاة داخل مول بطريقة وحشية!

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
بالفيديو.. شاب يعتدي على فتاة داخل مول بطريقة وحشية!
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اعتدى شاب على فتاة بطريقة وحشية داخل أحد المراكز التجارية في روسيا، وانهال عليها بالضرب المبرح، ولكمها بقوة شديدة اسقطها على الأرض.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع "لايف ليك"، شابا يقف مع صديقته داخل المول وفجأة اقتربت منهما فتاة أخرى وراحت تتحدث معهما مما أثار غضب الأخير الذي لكمها بقوة في وجهها لتسقط على الأرض ثم قام بركلها في رأسها ليأتي شاب آخر ويسيطر على الشاب الغاضب.

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