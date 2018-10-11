محافظ بني سويف يوجه بحصر المباني القديمة "غير المستغلة" للاستفادة منها

كّلف المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، مسؤولي المتابعة بديوان المحافظة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بحصر كل المباني القديمة أو غير المستغلة، وإعداد تقرير مصور عنها، وتحديد استخدماتها "إن وجدت" وجهات الولاية عليها، لوضع تصور كامل للإستفادة منها في دعم الخدمات الجماهيرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وجاء ذلك خلال جولة ميدانية، فجر اليوم، فيها المحافظ "مترجلًا" الحالة العامة بمدينة بني سويف، وشملت معظم شوارع المدينة بداية من شارع بورسعيد مرورًا بشوارع مقبل، و23 يوليو، والرياضي، وميدان المديرية.



وطالب المحافظ من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بوضع تصور متكامل لتحويل حديقة النصر لمتنفس حضاري للمواطنين، ودعمه بكافة متطلبات تطويره، موجهًا رئيس المدينة بتنفيذ بعض الأعمال العاجلة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري عليها.



وكلف بتكثيف أعمال تقليم الأشجار، واستكمال أعمال الدهانات والإنارة، ورفع أية تراكمات لمخلفات البناء، وتطهير الحشائش على طول الإبراهمية، وذلك بشارع بورسعيد الممتد على طول المدينة شمالا وجنوبًا، ويعد من المناطق الحيوية على المستوى العقارى والمرور والتجارة.



كما وجه المحافظ، مدير إدارة المرور بتخصيص خدمة من أفراد مرور في بعض الأماكن والمحاور المرورية لضمان انضباط حرمة مرور السيارات، وعدم حدوث تجاوزات مرورية في بعض المناظق والنقاط التي تتعرض لزحام وتكدس مروري في بعض أوقات الذورة.



وطالب المحافظ مدير عام الطرق، برفع بعض المطبات الصناعية التي تعيق الحركة وبها عيوب فنية، موجها بعمل مطبات هوائية والتي تؤدي نفس الغرض دون حدوث خسائر وتلفيات في السيارات، حفاظا على الشكل الحضاري للشوارع ومصلحة المواطنين.



وشّدد المحافظ على مدير مشروع النظافة، بضرورة المرور في أوقات مختلفة من اليوم ليلا ونهارًا للتأكد من انضباط نوبتجيات عمال النظافة، والتي تستمر طوال اليوم، لرفع أية مخلفات أو قمامة مستجدة بالشوارع أولا بأول، لتظل المناطق نظيفة، وحتى لا يتنج عن القمامة روائح كريهة بسبب تركها ساعات طويلة.

