"بوحة".. أول صورة لذبيح الحوامدية





كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مقتولًا، بمنطقة عرب الساحة دائرة مركز الحوامدية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.





بعد ورود إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية، مفاده العثور على جثة شاب مقتولًا، بمنطقة عرب الساحة دائرة المركز.





وانتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام باكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة لهما لمكان البلاغ وعثر على جثة محمد. ج.أ، سائق توك توك، مصاب بطعنات بجسده، وجرح ذبحي بالرقبة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية بمكان الواقعة، لسهولة الوصول لمرتكب الجريمة.





ويواصل رجال المباحث السماع لأقوال شهود العيان على الواقعة، وأهليه المجني عليه لمعرفة خلافاته، والأشخاص الذين كان بصحبتهم قبل الجريمة، وتتبع خط سير التوك توك.





وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وكلف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

حصلت بوابة الفجر على صورة الشاب المعثور على جثته مذبوحا بمنطقة عرب الساحة دائرة مركز الحوامدية.وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه يدعي محمد.ج.ا، سائق توك توك وشهرته "بوحة"، وأن الجناة قاموا بإلقاء جثته من توك توك وفروا هاربين.