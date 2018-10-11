أبرزها "إعصار جديد يُهدد الولايات المتحدة".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها، زحام شديد بمحطة مترو السادات بسبب تأخر حركة قطارات الخط الثاني.

زحام شديد بمحطة مترو السادات بسبب تأخر حركة قطارات الخط الثاني

أصيبت محطة مترو السادات، بالخط الثاني، "شبرا الخيمة-الجيزة"، بتكدس شديد، بسبب تأخر وصول القطارات.

التحريات الأولية تكشف عن تفاصيل جديدة حول العثور على شاب مقتولا بالحوامدية

إنتقل رجال مباحث الجيزة لمكان العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بمنطقة عرب الساحة، بمركز الحوامدية، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية بمكان الواقعة، لسهولة الوصول لمرتكب الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه يدعي محمد.ج.ا، سائق توك توك وشهرته بوحه، وأن الجناه قاموا بإلقاء جثته من توك توك وفروا هاربين.

ويواصل رجال المباحث السماع لأقوال شهود العيان على الواقعة، وأهليه المجني عليه لمعرفة خلافاته، والأشخاص الذين كان بصحبتهم قبل الجريمة، وتتبع خط سير التوك توك.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مقتولًا، بمنطقة عرب الساحة دائرة مركز الحوامدية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

بعد ورود إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية، مفاده العثور على جثة شاب مقتولًا، بمنطقة عرب الساحة دائرة المركز.

وانتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام باكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة لهما لمكان البلاغ وعثر على جثة محمد. ج.أ، سائق توك توك، مصاب بطعنات بجسده.

وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وكلف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

إعصار جديد يُهدد الولايات المتحدة الأمريكية.. ويُدمر ولاية فلوريدا

ضرب الإعصار مايكل على منطقة بانهاندل في شمال غرب ولاية فلوريدا الأمريكية، مصحوبا بريح عاتية سرعتها 249 كيلومترًا في الساعة، ومن المحتمل أن يتسبب في ارتفاع مدمر للأمواج في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يكون أسوأ عاصفة تشهدها المنطقة على الإطلاق.

وفاجأ الإعصار مايكل، الكثيرين بسرعة تطوره مع تقدمه شمالا فوق خليج المكسيك، ووصل إلى البر شمال غربى بلدة مكسيكو بيتش فى حوالى الساعة 0140 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة "1740 بتوقيت جرينتش" بقوة إعصار من الدرجة الرابعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن العاصفة قد تتسبب في ارتفاع الأمواج إلى نحو 4.3 متر فوق المستوى الطبيعي ببعض المناطق.

وحتى قبل وصوله إلى البر، ضرب مايكل بلدة أبالاتشيكولا برياح قوية وسيول ذكرت تقارير أن منسوبها بلغ أكثر من 1.5 متر كما ضرب بلدة بورت سانت جو.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، حالة الطوارئ في الولاية بكاملها، مما يسمح بتوجيه مساعدات اتحادية لدعم الولاية في مواجهة الإعصار.

زلزال ضخم يضرب جزيرتي في إندونيسيا ومصرع 3 أشخاص

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته ست درجات وقع قبالة جزيرتي جاوة وبالي في إندونيسيا، اليوم الخميس، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص في جاوة وألحق أضرارًا ببعض المباني وأثار حالة من الذعر بين السكان.

ووقع الزلزال في بحر بالي وهز المباني لعدة ثوان بالجزيرة. وغادر بعض السكان منازلهم لفترة قصيرة في دنباسار عاصمة بالي.

وتعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، هذا الأسبوع في بالي، ويحضرها أكثر من 19 ألف مندوب، وضيوف آخرون بينهم وزراء وبعض الزعماء.

وقال سوتوبو بوروو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للتخفيف من أثر الكوارث، في بيان له، إن الأشخاص الثلاثة لقوا حتفهم في جاوة الشرقية، عقب انهيار مبانٍ، بينما كان الناس نائمين.

وأشارت الهيئة، إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 40 كيلومترا شمال شرقى سومبيرنايار فى جزيرة جاوة.

وشهدت إندونيسيا زلزالا مدمرًا قوته 7.5 درجة وموجات مد، الشهر الماضي، على جزيرة سولاويسي، أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص.