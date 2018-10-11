ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

موسكو تكشف أجندة رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية في قطر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
موسكو تكشف أجندة رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية في قطر
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية
طباعة
وكالات
 

أعلن المكتب الصحفي لرئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، أن سيرجي ناريشكين، يتواجد حاليا في دولة قطر، لمناقشة مشاكل الأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون بين استخبارات البلدين.

 

وقال سيرغي إيفانوف، رئيس المكتب الصحفي لرئيس الاستخبارات الخارجية، إن ناريشكن وصل إلى قطر يوم 10 أكتوبر، وكان في استقباله نائب أمير دولة قطر عبد الله بن حمد آل ثاني.

 

وأضاف أن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية أجرى في خضم زيارته مباحثات مع مستشار أمين شؤون الأمن القومي محمد المسند، ومدير جهاز أمن الدولة في قطر عبد الله الخليفي.

 

وأشار إلى أنه تمت "خلال المباحثات مناقشة شؤون الأمن الإقليمي والوضع في سوريا وليبيا وأفغانستان، بالإضافة إلى سبل التعاون بين الأجهزة الأمنية الروسية والقطرية في مواجهة الإرهاب، كما جرى بحث التعاون في مجال تأمين مونديال 2022" المرتقب إقامته في قطر.

 

المزيد عن: قطر روسيا رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية أجندة رئيس الاستخبارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
x
15:00
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 10:40:03 AM