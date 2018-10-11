موسكو تكشف أجندة رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية في قطر

أعلن المكتب الصحفي لرئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، أن سيرجي ناريشكين، يتواجد حاليا في دولة قطر، لمناقشة مشاكل الأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون بين استخبارات البلدين.

وقال سيرغي إيفانوف، رئيس المكتب الصحفي لرئيس الاستخبارات الخارجية، إن ناريشكن وصل إلى قطر يوم 10 أكتوبر، وكان في استقباله نائب أمير دولة قطر عبد الله بن حمد آل ثاني.

وأضاف أن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية أجرى في خضم زيارته مباحثات مع مستشار أمين شؤون الأمن القومي محمد المسند، ومدير جهاز أمن الدولة في قطر عبد الله الخليفي.

وأشار إلى أنه تمت "خلال المباحثات مناقشة شؤون الأمن الإقليمي والوضع في سوريا وليبيا وأفغانستان، بالإضافة إلى سبل التعاون بين الأجهزة الأمنية الروسية والقطرية في مواجهة الإرهاب، كما جرى بحث التعاون في مجال تأمين مونديال 2022" المرتقب إقامته في قطر.