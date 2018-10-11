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حدث استثنائي في دبي ليلة رأس السنة... تعرف على تفاصيله

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:56 ص
حدث استثنائي في دبي ليلة رأس السنة... تعرف على تفاصيله
دبي
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وكالات
 

تستعد شركة "إعمار" لتنظيم حدث استثنائي ومبهر في احتفالات العام الجديد، يتضمن العديد من العناصر الجديدة المذهلة، بالإضافة إلى عودة عروض الألعاب النارية المنتظرة بناءً على طلب الجمهور.

 

ووفقاً لبيان صحفي، اليوم الخميس، ستشهد احتفالات العام الجديد في "وسط مدينة دبي" أنشطة متنوعة في أماكن مختلفة تتضمن "برج خليفة"، إضافة إلى العروض المائية والموسيقية الساحرة التي تقدمها "نافورة دبي"، ويتم إعداد وإنتاج العرض من قبل فريق من الخبراء العالميين المتخصّصين، ويحظى الحدث بدعم الهيئات الحكومية المعنية بالإضافة إلى لجنة خاصة بأمن الفعاليات بهدف منح الزوار تجربة استثنائية بكل المقاييس.

 

وسيتم إعداد مناطق مخصّصة للمشاهدة في مختلف أنحاء "وسط مدينة دبي"، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الحدث الذي سيبث على الهواء مباشرة عبر القنوات التلفزيونية العالمية، بالإضافة إلى الشاشات الكبيرة التي سيتم تنصيبها في "وسط مدينة دبي"، كما يمكن مشاهدة الفعاليات الاحتفالية أيضاً عبر الموقع الإلكتروني www.mydubainewyear.com.

 

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