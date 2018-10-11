عاجل- السعودية | "الحصيني" يتوقع طقس الإجازة الأسبوعية

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كشف عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة نهاية الأسبوع "الخميس-السبت" على مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنها تميل إلى الاعتدال مع برودةٍ آخر الليل.

وقال -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الحرارة تميل وسط النهار إلى الاعتدال، وآخر الليل إلى البرودة، وتكون باردة خارج المدن على معظم مناطق المملكة والخليج، وقد يحتاج المواطنون خارج المدن إلى ارتداء ملابس شتوية خفيفة.

وتابع أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 29 و32. ويستثنى من ذلك "مكة والمدينة وحفر الباطن" التي قد تسجل درجة الحرارة العظمى بها 40 درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 17 و27 درجة.

أما المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية فتتُراوح درجات حرارتها العظمى بين 30 و35، والصغرى بين 14 و22 درجة مئوية، مع أمطار على أجزاء من "جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة"، وما بين المثلث "تبوك-الجوف-الحدود الشمالية"، تسبقها رياحٌ مثيرةٌ للأتربة.

وأضاف أن الرياح متوقعٌ أن تكون خفيفةً وأحيانًا متوسطةً غير مثيرة للأتربة، وإن حدث فعوالقُ ترابيةٌ. ويستثنى من ذلك الحدود السعودية العمانية اليمنية.

المصدر:- صحيفة عاجل