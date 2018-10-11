اليوم.. "أجيري" يتحدث عن مواجهة سوازيلاند في مؤتمر صحفي

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيسي خافيير أجيري، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد السلام، للحديث عن لقاء سوازيلاند.





ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره سوازيلاند يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.





ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب التونسي صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط.