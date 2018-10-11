ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اليوم.. "أجيري" يتحدث عن مواجهة سوازيلاند في مؤتمر صحفي

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:41 ص
اليوم.. أجيري يتحدث عن مواجهة سوازيلاند في مؤتمر صحفي
طباعة
الفجر الرياضي
 
يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيسي خافيير أجيري، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد السلام، للحديث عن لقاء سوازيلاند.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره سوازيلاند يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب التونسي صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط.
المزيد عن: مصر وسوازيلاند في التصفيات الافريقية مصر وسوازيلاند مصر اليوم مصر سوازيلاند خافيير أجيري استاد السلام
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
x
15:00
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 9:10:02 AM