مزايا جديدة من جوجل لخدمة الصور.. اكتشفها

كشفت شركة "جوجل" عن ميزة جديدة تعرف بـ Live Albums لخدمة "صور جوجل"، والتي توفر تجربة جديدة لتنظيم ومشاركة الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حسب موقع هندي شهير.





وتعتمد الميزة الجديدة على الذكاء في تنظيم الصور ومشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة بشكل سهل، إذ تسمح للمستخدم بأن يضيف أو يحدد أحد الألبومات على تطبيق صور جوجل، وجعله Live Album.





ومع هذه الميزة السابقة، سيكون بمقدور المستخدم اختيار الأشخاص الذين سيتم مشاركة الصور معهم، وبعدها سيكون بمقدورهم رؤية الصور الجديدة بمجرد إضافتها، إذ تعمل الميزة للتغلب على مشكلة نسيان مشاركة الصور مع أحد الأصدقاء أو العائلة، حيث أنه بمجرد تحديد شخص لمشاهدة الألبوم، فسيتم إضافة صوره بشكل تلقائى للألبوم عند التقاطها بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعى للتعرف على الوجه.



