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"تويتر" يواجه مشكلة جديدة في الهند ويبحث عن خبراء لحلها!

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:46 ص
تويتر يواجه مشكلة جديدة في الهند ويبحث عن خبراء لحلها!
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أكد تويتر على مشكلة كبيرة تواجهه في الهند، ويبحث عن خبراء لكي يحل الأزمة، فقد قرر التطبيق تعيين مدير جديد لإدارة أعماله في الهند لحل مشكلة ضعف نمو مبيعات الإعلانات، على الرغم من تزايد انتشار الهواتف الذكية والإنترنت.

غادر تارانجيت سينج، آخر رئيس لتويتر فى الهند في سبتمبر الماضي بعد أن أمضى فترة ثلاث سنوات ونصف في ظل ضعف عائدات الإعلانات، إذ تم جلبه لزيادة وجوده فى المبيعات المحلية عن طريق بناء شراكات مع العلامات التجارية والوكالات لتعميق مشاركة العملاء في موقع المدونات الصغيرة.

وقالت تويتر في قائمة الوظائف على موقعها: "يبحث تويتر عن مسئول تنفيذى رقمي من ذوي الخبرة لقيادة السوق الهندية، وهذه فرصة نادرة لأداء دور كبير لقيادة فريق المبيعات".

تأتي هذه الخطوة بعد أن قلل تويتر عام 2016  من أهمية الهند، على الرغم من كونها واحدة من النقاط المضيئة في نمو المستخدمين، وكان القرار جزءًا من عملية إعادة الهيكلة الهائلة التى تمت على موقع تويتر بقيادة رئيسها التنفيذي جاك دورسي، لمنع نمو الإيرادات العالمية من الركود. 
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