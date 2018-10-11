"واتسآب" يعترف باختراق القراصنة للحسابات ويحل الأزمة

اعترف تطبيق التراسل الفورى "واتسآب"، باختراق القراصنة للحسابات، ولكنه أصلح الخلل بعدما اكتشفت الخدمة أن القراصنة قاموا بالرد على مكالمات الفيديو الواردة للمستخدمين.





وأشارت تقارير إلى وجود الخلل فىي شهر أغسطس الماضي، والذي أثر على تطبيق واتس اب على أجهزة أبل ووأندرويد الذكية، وتم إصلاحه بواسطة فيس بوك المالك للتطبيق فى أوائل شهر أكتوبر.





وقالت المتحدثة باسم واتس آب لـ"رويترز" فى رسالة بالبريد الالكتروني :"نتعامل بشكل روتيني مع باحثين آمنين من جميع أنحاء العالم لضمان بقاء واتس اب آمنا وموثوقا، وأصدرنا على الفور إصلاحا لآخر نسخة من واتس آب لحل هذه المشكلة."





يستخدم أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم تطبيق واتس اب وهو أداة رئيسية للاتصالات والتجارة فى العديد من البلدان، وقال ترافيس أورمانداى، الباحث في موقع جوجل بروجر زيرو، الذي اكتشف هذا الخطأ، على تويتر إن الهاكرز يمكنهم اختراق المستخدمين إذا ردوا على مكالمة فيديو معينة.



