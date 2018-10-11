الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن الكأس أمام منية سمنود

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره مركز شباب منية سمنود في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز واستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين بعد التتويج بالسوبر المصري السعودي على حساب فريق الهلال، لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.





واستدعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة "جروس" قائمة تضم 22 لاعبا وهم:-"عماد السيد - محمود عبد المنصف - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمود حسن - كماتشو - دونجا - عنتر - كهربا - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن- محمد إبراهيم - مدبولي - عبد الله جمعه - محمد حسن - أيمن حفني - مصطفي فتحي - أوباما -كاسونجو - عمر السعيد".





ومن المتوقع أن يبدأ الأبيض لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: عماد السيد





الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبدالغني - كماتشو





الوسط: محمود عبدالمنعم "كهربا" - محمود عبدالعزيز - دونجا - إبراهيم حسن - أوباما





الهجوم: عمر السعيد





وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق مركز شباب منية سمنود، في تحقيق مفاجأة والإطاحة بحامل اللقب من دور الـ32 للبطولة.





واستدعى فتحي السيد المدير الفني لمنية سمنود 25 لاعبا للقاء اليوم وهم: "" أحمد حسن ، أحمد ثروت ، رفعت مفتاح ، ماهر إبراهيم ، إبراهيم هلال ، كريم عبد الرازق ، محمود عبده ، خالد عاطف ، كربم عبد العاطي ، محمود وحيد ، خالد منصور ، رجب عبد العزيز ، محمود عبد النبي ، صلاح محمد صلاح ، محمود نبيل ، أحمد علي رجب ، عبد العزيز حسن ، مصطفي الباز ، محمود الاسناوي ، أحمد علي ، ياسر جلال ، أحمد الخولي ، سعيد معاز ، سعيدي محمد سيلا ، محمود حسين حمادة ".





وفي نفس الدور يلتقي فريق النجوم مع حرس الحدود في تمام الساعة الثالثة عصرا، وفي نفس التوقيت يواجه سموحة نظيره الألومنيوم.





وفي تمام السادسة يلتقي طلائع الجيش مع القناة، والاتحاد السكندري مع بورتو السويس.