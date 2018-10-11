البحرين: مؤسسات قطر المتآمرة وصلت مرحلة الإفلاس

أكد وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، أنه وطوال الـ20 عام منذ إنشاء قناة الجزيرة القطرية، تعرضت البحرين للكثير من محاولات التشويه، وهي ما بائت بالفشل جميعها بالرغم من استمرارها، موضحا أن الجزيرة تملك الانتشار ولكنها لا تملك التأثير على أرض الواقع.

وأضاف الرميحي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مهرجان الاهرام الثقافي في المنامة، أن المؤسسات القطرية المتأمرة على الأمن العربي وصلت لمرحلة الإفلاس بسبب وجود الكثير من المؤسسات الإعلامية الهادفة التي لديها الكثير من المسؤوليات والمشاريع التي يجب أن يكون هناك تنسيق بيننا وبين الدول الشقيقة، موضحا أن مصر على رأس الدول الشقيقة التي تسعى البحرين دائما للتنسيق معها في المشاريع والمسؤوليات المشتركة.

كما أشار وزير الإعلام البحريني، إلى أن "الإعلام عليه مسؤولية كبيرة لمواجهة الإرهاب بمخاطبة الشباب عن طريق وسائل الإعلام، ونتائج الإرهاب نراها على دول عربية أصبحت بقايا دول ودولنا العربية هناك الكثير من المتأمرين والعملاء عليها لمن هم لديهم مرجعيات في الخارج وآخر أهتمامهم هو أمن وازدهار هذه الدول".

وأوضح أن "الإعلام عليه مسؤولية كبيرة لإيضاح الصورة بشكل كبير واستضافة النخب للحديث، فهناك بعض المؤسسات الإعلامية تشوه صورة دولنا وحاولت صنع نجوم لتشويه صور دولنا، ومن المهم إبراز ما يستحق الظهور على وسائل الإعلام للحديث عن تلك الدول بشكل صحيح".