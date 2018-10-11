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هالة صدقي: "الوسط الفني منتكس ومعندناش أفلام على مستوى جيد"

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:14 ص
هالة صدقي: الوسط الفني منتكس ومعندناش أفلام على مستوى جيد
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الفجر الفني
 
طالبت الفنانة هالة صدقي بالاهتمام بصناعة السينما المصرية، معتبرة أن الوسط الفني المصري يشهد انتكاسة كبيرة خلال هذه الأيام، وأن هناك صناعة كبيرة تحتاج إلى مزيد من الإهتمام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "يا فرحتي أن يكون فيه مهرجان كبير لكن معندناش أفلام مصرية على المستوى الجيد اللي يشرفنا باسم مصر".

وأبدت هالة صدقي قلقها على صناعة السينما في مصر وطالبت الإعلامي أسامة كمال بعمل اجتماع أو مؤتمر لإنقاذ الآلاف ممن يعيشوا على صناعة السينما.
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