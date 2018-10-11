المقاومة الإيرانية: آلاف الأشخاص ينتظرهم حكم الإعدام داخل السجون

أكدت تقارير حديثة صادرة عن المقاومة الإيرانية أن آلاف الأشخاص القابعين في سجون طهران يترقبون أحكاما بالإعدام، حيث تقل أعمار بعضهم عن 25 عاما، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وأوضحت المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، أن قرابة 1737 سجينا محكوم عليهم بالإعدام في سجن "رجايي‌شهر" بمدينة كرج الواقعة غرب العاصمة طهران.

وأظهرت الأرقام أن نحو 406 سجناء في معتقل "قزلحصار"، و 1000 آخرين بسجن "أرومية" المركزي الواقع شمال غرب إيران، و166 في سجون "زاهدان" الواقعة شرقا، و140 في أصفهان "وسط" جميعهم بسن أقل من 25 عاما ينتظرون أحكاما وشيكة بالإعدام.