ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المقاومة الإيرانية: آلاف الأشخاص ينتظرهم حكم الإعدام داخل السجون

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:23 ص
المقاومة الإيرانية: آلاف الأشخاص ينتظرهم حكم الإعدام داخل السجون
حكم الإعدام
طباعة
وكالات
 

أكدت تقارير حديثة صادرة عن المقاومة الإيرانية أن آلاف الأشخاص القابعين في سجون طهران يترقبون أحكاما بالإعدام، حيث تقل أعمار بعضهم عن 25 عاما، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

 

وأوضحت المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، أن قرابة 1737 سجينا محكوم عليهم بالإعدام في سجن "رجايي‌شهر" بمدينة كرج الواقعة غرب العاصمة طهران.

 

وأظهرت الأرقام أن نحو 406 سجناء في معتقل "قزلحصار"، و 1000 آخرين بسجن "أرومية" المركزي الواقع شمال غرب إيران، و166 في سجون "زاهدان" الواقعة شرقا، و140 في أصفهان "وسط" جميعهم بسن أقل من 25 عاما ينتظرون أحكاما وشيكة بالإعدام.

المزيد عن: حكم الإعدام ايران المقاومة الايرانية السجون الايرانية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
x
15:00
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 9:10:12 AM