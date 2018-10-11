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محامي رونالدو: الوثائق المقرصنة "ملفقة تماما"

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:11 ص
محامي رونالدو: الوثائق المقرصنة ملفقة تماما
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متابعات
 
أكد المحامي الأمريكي بيتر كريستيانسن، الذي سيتولى الدفاع عن البرتغالي كريستيانو رونالدو في قضية الاغتصاب التي رفعتها بحق اللاعب إحدى العارضات، أن الوثائق التي نشرت حول القضية "ملفقة تماماً".

وشدد كريستيانسن أن "الوثائق التي يفترض أنها تتضمن تصريحات السيد رونالدو وتناقلتها الصحافة ملفقة تماماً"، وذلك عبر بيان نشرته مؤسسة (غستيفيوت) التي تمثل نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأضاف المحامي أن الوثائق جرى سرقتها من قبل أحد قراصنة الإنترنت ثم "تخلت وسيلة إعلامية عن المسؤولية بنشرها بعض الوثائق المسروقة والتي تم تحريف بعض الأجزاء المهمة منها أواختلاقها بالكامل".

وقال: "لا ينفي كريستيانو رونالدو أنه قبل توقيع اتفاق، لكن الأسباب التي دفعته لفعل ذلك يتم تشويهها على الأقل، لا يعني هذا الاتفاق أي اعتراف من أي نوع"، مبرزاً أن موقف اللاعب كان ولا يزال أنها علاقة "بالتراضي".

وتزعم عارضة الأزياء كاثرين مايورغا أنها تعرضت للاغتصاب في صيف 2009 على يد لاعب ريال مدريد السابق، في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة، الأمر الذي يصر رونالدو على إنكاره تماماً عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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