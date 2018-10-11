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عاجل.. تامر حسني يتعرض لوعكة صحية واحتمال إجرائه عملية جراحية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:51 ص
عاجل.. تامر حسني يتعرض لوعكة صحية واحتمال إجرائه عملية جراحية
تامر حسني
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الفجر الفني
 
نقل المطرب تامر حسنى، منذ قليل، إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، فور إصابته بوعكة صحية بعد تصويره برنامج صاحبة السعادة.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان تامر حسنى على "فيس بوك"، إنه تم نقل الفنان تامر حسنى منذ قليل، إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر فور إصابته بوعكة صحية شديدة جداً، بعد انتهائه من تصوير برنامج صاحبة السعادة، واحتمالات إجراء عملية فى أحباله الصوتية" .

وكان النجم تامر حسنى قد اتفق مؤخرًا مع المخرج اللبنانى سعيد الماروق على إخراج فيلمه الجديد، الذى تعاقد على بطولة مع المنتج زين الكردى للعرض فى عام 2019، كما يجرى التحضير لألبومه الجديد.
عاجل.. تامر حسني يتعرض لوعكة صحية واحتمال إجرائه عملية جراحية
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