خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ومنية سمنود

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موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود:

مباراة الزمالك ومنية سمنود تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00 بتوقيت السعودية ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.





تشكيل الزمالك :

محمود جنش، بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز، فرجاني ساسي -طارق حامد، محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن، كابونجو كاسونجو





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