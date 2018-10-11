عاجل .. مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | الارجنتين والعراق | yalla shoot

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موعد مباراة الأرجنتين ضد العراق والقنوات الناقلة:





وتنطلق مباراة العراق مع الأرجنتين على ملعب جامعة الملك سعود، مساء يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعراق.









ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة العراق ضد الأرجنتين مباشرةً وحصريًا عبر فضائية "KSA SPORT1 HD" الرياضية السعودية ولم يتم الكشف عن معلق المباراة حتى الآن.









معلومات عن مباراة الأرجنتين والعراق:





ويشارك في الدورة الرباعية الودية منتخبات؛ العراق والأرجنتين والسعودية في إطار استعداداتهم للبطولات الدولية الرسمية المقبلة مثل كأس الأمم الأسيوية المقامة في الإمارات خلال يناير المقبل.









ويغيب ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن مباراة منتخب الأرجنتين مع العراق وذلك في ظل اتفاقه مع مدربه على الغياب عن مواجهات التانجو خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.









ستُقام مباريات البطولة على ملعبين فقط وهما استاد الأمير فيصل بن فهد واستاد جامعة الملك سعود، وسيحتضن الأول مباراتي المنتخب الأرجنتيني ضد العراق والبرازيل، بينما سيشهد الثاني إقامة مباريات البلد المستضيف "السعودية" ضد البرازيل والعراق.









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