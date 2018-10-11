مباراة الارجنتين والعراق بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 61.0788% إسلام عيسى 6.4212% طاهر محمد طاهر 1.6286% محمود علاء 10.8714% يوسف أوباما 8.029% أحمد فتحي 8.1639% عامر عامر 0.8091% لاعب آخر 2.998%