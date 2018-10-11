ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

هكذا أنهت نداء شرارة أزمتها مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:50 ص
هكذا أنهت نداء شرارة أزمتها مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)
نداء شرارة
طباعة
الفجر الفني
 
قالت المغنية الأردنية نداء شرارة الحاصلة على لقب "ذا فويس" عام 2015، إنها تحب شيرين عبدالوهاب وتحترمها.

ووجهت شرارة الشكر لشيرين خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي"، على دعمها لها بالبرنامج.

وغنت شرارة أغنية "بكلمة منك" لشيرين دلالة على انتهاء الأزمة بينهما.

وتلقت شرارة اتصالا هاتفيا العام الماضي من شيرين عبد الوهاب تدعوها فيه للمشاركة معها بحفل غنائي بمهرجان بعلبك بلبنان إلا أن شرارة عندما وصلت الحفل لم تجد شيرين وأحيت الحفل وحدها على عكس المتفق عليه، ما جعلها تشعر بخيبة الأمل بسبب تخاذل شيرين وعدم تقديرها، بحسب قولها.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
x
15:00
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 6:10:01 AM