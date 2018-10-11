هكذا أنهت نداء شرارة أزمتها مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

قالت المغنية الأردنية نداء شرارة الحاصلة على لقب "ذا فويس" عام 2015، إنها تحب شيرين عبدالوهاب وتحترمها.





ووجهت شرارة الشكر لشيرين خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي"، على دعمها لها بالبرنامج.





وغنت شرارة أغنية "بكلمة منك" لشيرين دلالة على انتهاء الأزمة بينهما.





وتلقت شرارة اتصالا هاتفيا العام الماضي من شيرين عبد الوهاب تدعوها فيه للمشاركة معها بحفل غنائي بمهرجان بعلبك بلبنان إلا أن شرارة عندما وصلت الحفل لم تجد شيرين وأحيت الحفل وحدها على عكس المتفق عليه، ما جعلها تشعر بخيبة الأمل بسبب تخاذل شيرين وعدم تقديرها، بحسب قولها.



