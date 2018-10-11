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كييفو يتعاقد مع مدرب إيطاليا السابق فنتورا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:45 ص
كييفو يتعاقد مع مدرب إيطاليا السابق فنتورا
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عُيّن مدرب منتخب إيطاليا السابق جانبييرو فنتورا مدربا لنادي كييفو خلفا للمقال لورنتسو دانّا، بحسب ما ذكر الفريق المشارك في الدوري الإيطالي لكرة القدم الأربعاء.

وكان فنتورا من دون وظيفة بعد إقالته من تدريب "سكوادرا أتسورا"، بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في 60 عاما.


وذكر النادي في بيان "جانبييرو هو المدرب الجديد لكييفو" متمنيا للمدرب المخضرم "حظا جيدا في عمله".


ووقّع المدرب البالغ 70 عاما عقدا لمدة سنتين مع نادي مدينة فيرونا الذي يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي، ورصيده السلبي نقطة واحدة تحت الصفر بعد حسم ثلاث نقاط من مشواره المتواضع الشهر الماضي لأخطاء في حساباته المالية.


ويملك فنتورا رصيدا كبيرا من تدريب الأندية المحلية على غرار نابولي، سمبدوريا، أودينيزي وفيرونا.


وبنى سمعته في خمس سنوات مع تورينو عندما أعاد الفريق إلى الدرجة الأولى وساهم في مسيرة الهداف تشيرو إيموبيلي، وذلك قبل تعيينه المفاجئ على رأس المنتخب الإيطالي في 2016.


وستكون مباراته الأولى على أرضه ضد أتالانتا في 21 تشرين الأول/أكتوبر بعد وقفة المباريات الدولية.


وأقيل دانّا، قائد كييفو السابق الذي حل بدلا من رولاندو ماران في نيسان/أبريل الماضي، بعد الخسارة ضد ميلان 1-3 الأحد على ملعب سان سيرو، ليتعرض فريقه لخسارة سادسة في ثماني مباريات.


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