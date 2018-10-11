ناجي البغوري: هناك تباطؤ في تعامل السلطات التونسية مع ملف الصحفيين الشورابي و القطاري

أكّد رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري وجود تباطؤ في التعامل السلطات التونسية مع ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري مضيفا انّه لا جديّة للسلطات في التعاطي مع أي معطيات جديدة بشأنهما.





وبيّن البغوري خلال ندوة صحفيّة عقدها الائتلاف المدني للدفاع عن حريّة التعبير(نقابة الصحفيين عضو فيه) بمقر نقابة الصحفيين الأربعاء أنّ اللجنة التي توجّهت إلى ليبيا على إثر ورود معطيات تتعلّق بالعثور على رفاتهما والمتكوّنة من طبيب شرعي وقاضي تحقيق وممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني لم تجد التعاون الكافي من قبل الجهات الليبيّة ولم تتوصّل إلى نتائج حاسمة في المسألة.





ولفت إلى أنّ الجهات الرسمية التونسية وخاصّة القضائيّة لا تتعامل بجديّة مع الملف ولا تتحرّك إلا بعد ضغط مكونات المجتمع المدني مبيّنا أنّه تم تدويل القضية من قبل عدد من المنظّمات وسيتمّ قريبا تكليف محامين في ليبيا للعمل على الملف.





وأكّد رئيس النقابة انّ السلطات التونسيّة مطالبة بالبت في الملف وكشف الحقيقة وإجبار الأطراف الليبية على التعاون خاصّة وأنّه لا يوجد موقف حاسم يؤكّد انّ الرفاة التي تمّ العثور عليها ترجع للصحفيين الشورابي والقطاري لا فتا إلى أنّ عدم الجدية في التعامل مع هذا الملف يؤكّد انّ سلامة الصحفيين ليست أولوية لدى السلطات.





من جانبه تطرّق كمال العبيدي رئيس "جمعية يقظة" (عضو في الائتلاف) الى وضع حرية الإعلام والصحافة في الدول العربية مؤكّدا انّ الاعتداءات الحاصلة في هذا المجال لم يسبق لها مثيل وآخرها حادثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله القنصليّة السعوديّة باسطنبول وهناك احتمال باغتياله داخلها .





وقال إنّ ما يحدث في المنطقة العربيّة سيكون له عواقب وانعكاسات وخيمة في تونس مبيّنا انّ حريّة الإعلام ستبقى مهدّدة في ظلّ وجود إجراءات بجلّ الدول العربية تعمل على منع أي تحرّك في اتجاه حرية التعبير.





ولفت في هذا الصدد إلى أنّ عدد من المنظّمات التونسيية المكونة للائتلاف وغيرها تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل في الاختفاء القسري للصحفي السعودي جمال خاشقجي معتبرا انّ أيّ محاولة لمنع هذا التحقيق هو بمثابة الضوء الأخضر للسلطات السعودية لإسكات المدافعين عن حرية التعبير والصحافة وحرية المرأة والتمادي في ارتكاب جرائم الحرب باليم .





على صعيد آخر لفت العبيدي إلى انّ الإئتلاف عبّر عن بالغ انشغاله لمشاركة قوات تونسيّة في مناورات عسكرية جوية مع قوات عسكريّة سعودية وهي تعدّ الأولى من نوعها منذ الإستقلال ،محذّرا من خطورة تعاون مع دولة وصفها "بالمنغلقة" والتي تشير العديد من التقارير الحقوقيّة أنها تزداد استبدادا وفق تعبيره . (وات)