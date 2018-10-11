تم الاربعاء اطلاق "علامة ثقة" الخاصة بمواقع البيع الالكتروني، رسميا، وذلك بعد امضاء الاتفاقية الخاصة بها من طرف وزارة التجارة والغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد والمعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك، وذلك على هامش ندوة حول "التجارة الالكترونية في تونس، الفرص والتحديات".





وأفاد رئيس المعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، ان هذه العلامة ستمكن من تعزيز ثقة المستهلك التونسي في البيع الالكتروني وبالتالي دعم نشاط التجارة الالكترونية.





وأضاف انه سيتم منح هذه العلامة الى كل موقع تسوق تونسي يستجيب لعدد من شروط الشفافية والسلامة (معطيات بنكية شخصية) ويقدم خدمات ذات جودة (اجال تسليم مقبولة وتكاليف تسليم غير مشطة وتوفير خدمات ما بعد البيع..).

وافاد انه "سيتم قريبا اطلاق موقع تسجيل للتجار الإلكترونيين التونسيين لجمع كل البيانات الضرورية (القطاعات ، المنتجات ...). وبعد ذلك سوف نتحقق من هذه المعلومات ومن جودة الخدمات المقدمة قبل منح العلامة الى المواقع المناسبة والتي ستكون ضمانا للمستهلك. وستتسلم المواقع الاولى التي تستجيب الى هذه المعايير علاماتها في أوائل سنة 2019".





ومن جانبه، اعتبر رئيس الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، خليل الطالبي، "علامة ثقة"، نوع من الشهادات المطابقة للمواصفات ستعتمد على حوالي 50 معيار من المجلة العالمية للتجارة الإلكترونية.





وذكر بان "علامة ثقة" تضمن لاي مستهلك تونسي الشراء عبر الانترنت بكل أمان وللتجار الالكترونيين تعزيز أنشطتهم التجارية وتحسين صورتهم التجارية على المستويين الوطني والعالمي.





ويذكر ان نتائج البارومتر الاخير حول التجارة الإلكترونية الذي تم انجازه خلال الفترة الممتدة من 23 ماي الى 23 اوت 2018 ابرزت تضاعف عدد المواقع الالكترونية التجارية لتصل الى 1512 موقع لكن 20 بالمائة فقط منظمة وتستقطب حوالي 80 بالمائة من المعاملات.