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قفصة: ايقاف مكون في سياقة السيارات بشبهة تزوير رخص سياقة وقتية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:28 ص
قفصة: ايقاف مكون في سياقة السيارات بشبهة تزوير رخص سياقة وقتية
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محمد وليد الجموسي
 
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بقفصة، الثلاثاء، من إيقاف مكوّن في سياقة السيارات بشبهة تزوير 3 رخص سياقة وقتية وإيهام أصحابها بالنجاح في الاختبار التطبيقي، وفق ما ذكره مصدر أمني،  لمراسل (وات) في الجهة.

وأضاف المصدر ذاته أن أطوار الحادثة تعود الى تقدم مواطنة بشكاية لدى النيابة العمومية بقفصة مفادها انها تحصلت على رخصة سياقة وقتية من طرف مكون في سياقة السيارات وبرجوعها الى الوكالة الفنية للنقل البري بقفصة تبيّن انها مزورة.

وأوضح ان فرقة الشرطة العدلية قامت بإرسال استدعاء قانوني للمظنون فيه للتحري معه لكنه تحصن بالفرار ليقع ادراجه بالتفتيش، ثم تمت مداهمة منزله لاحقا والقبض عليه وحجز مطالب مزورة لممتحنين في السياقة، مشيرا إلى انه تم تحرير محضري بحث ضد الموقوف وإحالته على انظار النيابة العمومية بقفصة.   
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