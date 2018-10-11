النجم الساحلي: البلجيكي جورج ليكانس يخلف رسيما شهاب الليلي

اعلن النجم الساحلي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات ان المدرب البلجيكي جورج ليكانس سيكون المدرب الجديد لفريق الاكابر لكرة القدم بعد القطيعة بالتراضي مع المدرب شهاب الليلي.





واوضح الموقع ان "ادارة النجم الساحلي توصلت الى اتفاق نهائي مع المدرب البلجيكي جورج ليكانس لقيادة الفريق" مشيرا الى انه سيتم "تقديم الاطار الفني الجديد للفريق غدا الخميس خلال ندوة صحفية".





وسبق لليكانس ان درب المنتخب التونسي (2014-2015) اضافة لتدريبه المنتخب الجزائري في مناسبتين (2003 و2016-2017) والمنتخب البلجيكي. كما انه اشرف على تدريب العديد من الاندية البلجيكية.



