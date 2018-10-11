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الإعلان عن الانطلاق الفعلي لمشروع التطوير العمراني المندمج لمدينة سوسة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:26 ص
الإعلان عن الانطلاق الفعلي لمشروع التطوير العمراني المندمج لمدينة سوسة
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محمد وليد الجموسي
 
تم أمس  الأربعاء بمقر بلدية سوسة، الإعلان عن الانطلاق الفعلي لمشروع التطوير العمراني المندمج لمدينة سوسة، الذي يندرج في إطار التعاون التونسي السويسري وذلك بحضور ممثلين عن السفارة السويسرية بتونس وعن مكتب دراسات سويسري.

ويشترك في انجاز مشروع التطوير العمراني المندمج لمدينة سوسة، وزارة الشؤون المحلية والبيئة، وبلدية سوسة، بالتعاون مع كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، التي قدمت هبة مالية قدرت ب 5ر6 مليون دينار لتنفيذ المشروع على امتداد ثلاث سنوات، وفق ما بينه الخبير المشرف على هذا المشروع ايمن غديرة.

وأوضح غديرة في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان هذا المشروع "يهدف الى الارتقاء بظروف عيش متساكني مدينة سوسة من خلال تنفيذ جملة من المشاريع في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، وأضاف ان "المراحل الأولى من تنفيذ المشروع تشمل بالخصوص وضع تصورات وخطط عملية لتطوير امثلة التهيئة العمرانية والحركية الحضرية ولاسيما من خلال تحسين انسيابية النقل الحضري والتقليل من الانبعاثات الغازية داخل المدينة".

كما تشمل الخطط العملية انجاز مشاريع عصرية لترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو الطاقات البديلة الى جانب وضع مخططات مديرية لتحسين التصرف في الموارد المالية والبشرية لبلدية سوسة.  
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