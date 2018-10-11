افتتاح الدورة 13 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا "سيات2018 "

افتتحت، الاربعاء، بقصر المعارض بالكرم، الدورة الثالثة عشر للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا "سيات2018" تحت شعار "نحو فلاحة ذكية" بمشاركة 250 عارض من تونس ومن 12 دولة اجنبية من بينها ايطاليا وفرنسا وبلجيكا والمانيا وتركيا والصين وكندا.





وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، لدى توليه تدشين هذه التظاهرة التي بادرت بتنظيمها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي على مدى 4 ايام، أهمية الصالون في تكريس التوجه نحو تثمين البحث العلمي والتقدم التكنولوجي في القطاع الفلاحي فضلا عن توفير فضاء مفتوح لعرض التجارب الأجنبية في هذا المجال".





واعلن بالمناسبة انه سيتم يوم الجمعة 12 اكتوبر 2018، امضاء اتفاقيتي شراكة في القطاع الفلاحي مع الاردن وغينيا الاستوائية.





وسيتم في اطار الصالون، تخصيص فضاء مجاني لفائدة المراة الفلاحة من ولاية نابل "وذلك في اطار التضامن الوطني مع هذه الولاية المنكوبة بسبب الفيضانات الاخيرة"، وفق الطيب مشيرا الى ان شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سيحتضن معرضا لمنتوجات المراة الريفية وذلك من 13 إلى 17 أكتوبر 2018.





واعتبر الطيب ان هذه التظاهرة تعد فرصة للفلاحين الشبان الذين يستخدمون التكنولوجيا والحلول المبتكرة التي تمثل مستقبل الزراعة" في إشارة إلى "إطلاق برنامج تدريبي تونسي كوري حول استخدام الطائرات دون طيار في الميدان الفلاحي".





وردا على سؤال حول الأزمة في قطاع الألبان، قال الوزير ان "تونس حققت اكتفائها الذاتي في جميع المنتجات الفلاحية باستثناء الحبوب وان استيراد بعض المنتجات ياتي استجابة لحاجيات ظرفية ناجمة عن تراجع ظرفي للانتاج (فترة نقص الانتاج..) ".





ونفى الوزير وجود أزمة في قطاع الألبان، معتبرا ان "بعض المتدخلين في هذا القطاع يريدون تحويل الصعوبات الظرفية إلى أزمة من خلال بعض الممارسات مثل الاحتكار".





ويشار الى أنه سيتم على هامش الصالون تنظيم منتدى دولي حول "التكنولوجيا الرقمية في خدمة الفلاحة" لتدارس أفضل الطرق لمواكبة التحولات الرقمية في قطاع الفلاحة.





كما سينتظم يوم غد الخميس "يوم الشراكة الفلاحية" بمشاركة 20 مستثمر أجنبي و 30 مستثمر تونسي من الراغبين في تاسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع الزراعي.





وستخصص وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي فضاء لعرض احدث التقنيات في مجالات الفلاحة والصيد البحري والخدمات (من 11 إلى 13 أكتوبر 2018 ) سيعرض خلاله خبراء ومختصون من تونس والخارج حوالي 15 تقنية حديثة تمثل اليات للتطوير التكنولوجي الفلاحي في العالم والتي يمكن استخدامها في تطوير الفلاحة التونسية.





ويتضمن برنامج "سيات2018" تنظيم مناظرة خاصة باستعمال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الفلاحي (12اكتوبر). (وات)