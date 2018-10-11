أريانة: تسجيل إصابتين بمرض التهاب الكبد الفيروسي صنف" أ "

أفاد المدير الجهوي للصحة بأريانة، عبد اللطيف الجامعي، الأربعاء، بأنه تم تسجيل حالتين بمرض التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" لدى تلميذين بالمدرسة الابتدائية رواد 1، نافيا وجود أية خطورة على بقية التلاميذ من المرض الذي وصفه ب"العادي" ويستوجب تلقيحا واعتماد قواعد حفظ الصحة والوقاية خلافا لما تم تداوله في بعض المواقع الاجتماعية حول امكانية تحوله الى وباء عن طريق العدوى.





وقال الجامعي لمراسلة (وات) "إن الفيروس الكبدي صنف "أ " يمكن التوقي منه باعتماد قواعد الصحة والنظافة العامة لتفادي العدوى من شخص الى اخر في صورة عدم اتباع النصائح الوقائية اللازمة لنظافة الهندام وغسل الايدي والقيام بالتلاقيح الازمة."





من جهتها، أكدت مديرة الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة باريانة، عفيفة الجراية، لمراسلة (وات)، أن فريقا متكونا من اطباء وممرضين قاموا اليوم الاربعاء بتلقيح نحو 1400 تلميذ بالمدرسة الابتدائية برواد 1 من التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" بعد ان قام الاولياء والتلاميذ في الاونة الاخيرة بقطع الطريق على مستوى المدرسة الابتدائية احتجاجا على تسجيل اصابات بالمرض لدى تلميذين اتضح لاحقا انها لا تشكل اية خطورة على بقية التلاميذ"، وفق قولها.





وأضافت أن مصلحة حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة بأريانة بادرت بالقيام بمسح شامل للمدرسة الابتدائية برواد 1 للوقوف على حقيقة الوضع البيئي والصحي بالمؤسسة التربوية، وقامت باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لتفادي العدوى بالفيروس من خلال تعقيم القاعات والاجزاء الصحية للمدرسة والقيام بحملات تحسيسية في مجال النظافة للتوقي من الامراض السارية.





واكدت عفيفة الجراية، في هذا الصدد، ان وزارة الصحة اتخذت اجراء استثنائيا بتمكين تلاميذ السنة الاولى ابتدائي من التلقيح بالنسبة للفيروس الكبدي صنف "أ" بداية من يوم 15 اكتوبر الجاري .





من جانبه، أكد رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، لمراسلة (وات) أن البلدية بادرت بتعقيم قاعات الدروس والاجزاء الصحية بالمدرسة الابتدائية رواد 1 باستعمال العقاقير ورش الحشرات فضلا عن تخصيص فريق متكامل للقيام بحملة نظافة شملت مختلف الفضاءات بالمدرسة ومحيطها".





وذكر بوعصيدة ان عملية المداواة تمت بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة بأريانة ببادرة من البلدية لان الامر يتطلب تدخلا عاجلا دون انتظار الاجراءات الوقائية التي يمكن ان تتخذها وزارة التربية في مثل هاته الحالات التي قد لا تكون في الابان بالنظر الى وضعية المدرسة والتلاميذ، على حد قوله.