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النجم الساحلي يعزز صفوفه بلاعب كرة السلة الدولي الايفواري جاك ويلي كواسي

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:22 ص
النجم الساحلي يعزز صفوفه بلاعب كرة السلة الدولي الايفواري جاك ويلي كواسي
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محمد وليد الجموسي
 
تعاقد النجم الساحلي مع لاعب كرة السلة الدولي الايفواري جاك ويلي كواسي لمدة موسم واحد حسب ما اعلنه فريق جوهرة الساحل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
ويشغل جاك ويلي كواسي (27 عاما، 2م فاصل 08) مركز لاعب ارتكاز.

ويسعى القائمون على فرع كرة السلة بالنجم الساحلي الى تعويض خروج عدد كبير من الركائز الاساسية خلال الميركاتو الصيفي على غرار رضوان سليمان ومهدي السايح الى الاتحاد المنستيري وعمر الموحلي في اتجاه النجم الرادسي ونزار كنيوة الذي عاد الى الملعب النابلي.

ويلهث النجم الساحلي وراء اول تتويج محلي منذ احرازه لقب كاس تونس سنة 2016.  
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