إنجلترا لن تبحث عن "الثأر" في مواجهة كرواتيا

قال كيران تريبييه مدافع المنتخب الإنكليزي لكرة القدم إن الفريق لن يخوض مباراة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بعد غد الجمعة للثأر من هزيمته في الدور قبل النهائي لكأس العالم.

وحققت إنكلترا أفضل أداء لها في كأس العالم خلال 28 عاما في روسيا هذا الصيف لكنها لم تتمكن من بلوغ النهائي عقب الخسارة أمام كرواتيا عقب وقت إضافي.





وأضاف تريبييه لشبكة سكاي سبورتس "لا، إنه ليس ثأرا. "كانت كرواتيا أفضل منا في مباراة الدور قبل النهائي بكأس العالم لكننا بصدد مباراة أخرى. نريد خوض المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط التي نحتاجها لنتطلع بعدها لمواجهة إسبانيا".





وستقام مباراة الجمعة المقبل بدون جمهور بسبب معاقبة الاتحاد الأوروبي للعبة كرواتيا عقب وضع أحد شعارات النازية في الملعب قبل مباراة بتصفيات بطولة أمم أوروبا 2016.





وستواجه إنكلترا، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدوري الأمم متقدمة على كرواتيا، منافستها إسبانيا المتصدرة في إشبيلية يوم الاثنين المقبل.

