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وزارة التجارة رفعت اكثر من 26 الف مخالفة وحجزت مواد فاقت قيمتها 5 ملايين دينار الى موفي سبتمبر 2018

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:20 ص
وزارة التجارة رفعت اكثر من 26 الف مخالفة وحجزت مواد فاقت قيمتها 5 ملايين دينار الى موفي سبتمبر 2018
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محمد وليد الجموسي
 
كشفت وزارة التجارة أن مصالحها الرقابية رفعت منذ مطلع العام الجاري والى موفي سبتمبر الماضي 26 الف و950 مخالفة اقتصادية خلال اكثر من 219 الف عملية تفقد يومي و140 حملة رقابية وحجزت بضائع تجاوزت قيمتها 5 ملايين دينار.

واوضحت الوزارة، في بيانات لها، انها رفعت 6 الاف و926 مخالفة تتعلق بالممارسات الاحتكارية والتجاوزات في الاسعار و7614 مخالفة متعلقة بعدم شفافية الأسعار و7392 مخالفة متعلقة بالفوترة ومصدر المنتوجات و1395 مخالفة متعلقة بالتلاعب بالمواد المدعمة (1395 مخالفة) و2095 مخالفة متعلقة بالميترولوجيا القانونية.

وتضمنت لائحة المحجوزات 5400 طنا من المواد المدعمة و397 طنا من المواد الفلاحية الطازجة و275 ألف بيضة و30 ألف لتر من الحليب و277 طنا من المواد الغذائية و215 ألف قطعة مواد مدرسية (أكثر من 70 ألف كراس مدعم) و402 ألف قطعة مواد مهربة ومقلدة ومجهولة المصدر وأكثر من 160 ألف علبة تبغ ومنتجات أخرى.

وبادرت الى اصدار 220 قرار غلق للمحلات التجارية المخالفة وأصدرت أكثر من 600 قرار بمنع التزود بالمواد المدعمة وبتغيير صنف مخابز من "أ "إلى "ج " بسبب التلاعب بالفرينة المدعمة ورفعت أكثر من 100 مقترح لسحب رخص التزود بالتبغ على خلفية احتكار السجائر.  (وات)
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